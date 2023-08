Klanten van Plus lopen tegen lege diepvriesvitrines aan: aanvoer stokt

Plus beaamt dat er op dit moment grote problemen zijn. „We vinden het heel vervelend dat we nu niet de beschikbaarheid kunnen bieden die klanten van ons mogen verwachten. Het distributiecentrum kan de grote vraag niet goed genoeg verwerken”, reageert woordvoerder Rianne van Beek namens Plus. De supermarktketen verwacht dat de problemen binnen afzienbare tijd zijn opgelost, maar kan niet aangeven hoe en wanneer.

Nauwelijks snacks

Vooral de snackvitrines in de winkels van Plus zijn heel matig gevuld. Dat bevestigt ook commercieel verantwoordelijke Harry de Graaf van Van Heezik. Het bedrijf is momenteel niet in staat om aan de vraag te voldoen, erkent hij. „Daarnaast hebben we te maken met een verminderde productbeschikbaarheid bij sommige leveranciers. Er zijn verschillende maatregelen genomen om tot verbetering te komen, we verwachten dat deze de komende tijd effect gaan hebben”, laat De Graaf verder weten.

Waar de problemen precies mee te maken hebben en hoe deze opgelost gaan worden, geeft de logistieke partner van Plus niet aan. Voor veel ondernemers is het dan ook gissen waarom de levering stokt. Sommigen hebben vernomen dat het moeilijk is om personeel te vinden dat in een distributiecentrum met -20 graden wil werken, laten ze weten.

Ⓒ De Telegraaf

„Dat wordt gezegd inderdaad”, stelt Annie Harmsen, eigenaar van Plus Koenders in Eibergen. „Vooral voor onze medewerkers is het erg vervelend. Zij zijn altijd het eerste aanspreekpunt voor de klanten”, aldus Harmsen die de laatste dagen wat verbetering ziet in de aanvoer. „We hopen snel weer op niveau te zitten, want dit is heel erg vervelend voor iedereen. De afgelopen tijd hebben we klanten verwezen naar vervangende producten, bijvoorbeeld groenteconserven. Maar dat is natuurlijk niet in iedere situatie mogelijk. ”

Schaamrood op de kaken

Bij Plus André en Joyce van Reijen in Veldhoven is het ook een drama op de diepvriesafdeling. „De afgelopen weken liep ik met het schaamrood op de kaken langs de vitrines”, laat Wesley van Reijen weten. „Gisteren hebben we na acht weken voor het eerst weer dozen met diepvriesproducten ontvangen, dus hopen dat de problemen nu grotendeels voorbij zijn. De snackafdeling is het ergst getroffen en ook nu zie ik daar nog gaten. Frikandellen zijn er nog nauwelijks. Probleem is dat we erg afhankelijk zijn van één leverancier. Toch hebben we de afgelopen weken wel extra ingekocht bij andere partijen.”

Volgens Van Reijen (28) kost de problematiek Plus marktaandeel. „Wij missen in deze winkel alleen al zo’n 4000 euro per week”, zegt de aspirant-ondernemer die geleidelijk aan de winkel van zijn ouders overneemt. „Reken dat om naar het hele land en misschien verliezen we wel een half procent marktaandeel”, vermoedt hij. Ondernemers van Plus zijn bang dat klanten dat vanwege de problemen nu ook voor andere boodschappen naar de concurrentie gaan.