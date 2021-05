’Ex-ING’er Hamers moet vrouw boven zich krijgen’

„Mijn eigen vertrek biedt een goede kans voor de bank om een chairwoman aan te nemen”, tekende persbureau Bloomberg donderdag op toen Weber sprak op de bijeenkomst DIW Women’s Finance in Berlijn. „Ik zie dat heel graag gebeuren.”

Weber zwaait volgend jaar af als hoogste baas van UBS, als hij 64 jaar is geworden. Hij is dan tien jaar president-commissaris geweest bij de Zwitserse bankgigant, sinds vorig jaar de werkgever van voormalig ING-ceo Ralph Hamers. De Nederlander stapte vorig jaar op voorspraak van Weber over van ING naar UBS. Sinds 1 november is hij daar ceo.

In de twaalfkoppige raad van commissarissen van UBS zijn momenteel slechts vier stoelen bezet door vrouwen. En dat terwijl Weber bij zijn aanstelling als president-commissaris in 2012 nog stellig beloofde de helft van de raad uit vrouwen zou gaan bestaan.

Thema

Het glazen plafond voor vrouwen in de top van het bankwezen wordt inmiddels een steeds groter thema. Met Jane Fraser had Citigroup vorig jaar de primeur met de allereerste vrouwelijke ceo van een Amerikaanse grootbank. In de Europese top kreeg Ana Botín van het Spaanse Banco Santander twee jaar geleden gezelschap van Alison Rose, die bij NatWest als ceo werd aangesteld. Zij was de eerste vrouw die een van de vier Britse grootbanken ging leiden.

In Nederland had ABN Amro in 2016 de primeur met Olga Zoutendijk als eerste vrouwelijke president-commissaris van zowel een grootbank als een AEX-fonds. Zoutendijk moest na interne strubbelingen echter al na twee jaar het veld ruimen.