Aantal werkloosheidsaanvragen in VS loopt op

Vooraf werd door arbeidsmarktanalisten gerekend op nog eens 920.000 nieuwe aanvragen, en 15 miljoen aan doorlopende uitkeringen. Afgelopen twee weken nam het aantal nieuwe aanvragen nog af.

Het aantal nieuwe aanvragen voor de werkloosheidsuitkeringen is in de afgelopen weken afgevlakt, maar blijft op een historisch hoog niveau. De arbeidsmarkt is nog lang niet hersteld van de economische schok veroorzaakt door de coronaviruspandemie.

Amerikaanse werkgevers hebben de afgelopen drie maanden bijna 9,3 miljoen banen heropend, zo bleek uit cijfers van het ministerie van Arbeid. Maar in maart en april gingen 22 miljoen banen verloren.