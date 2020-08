Werkloosheidsaanvragen in VS weer boven miljoen

Dat cijfer meldt het ministerie van Arbeidszaken donderdag. In reactie op het nieuwste cijfer daalden de koersen van Amerikaanse beurzen in aanloop naar de opening om15.30 uur.

Vooraf werd door arbeidsmarktanalisten gerekend op nog eens 920.000 nieuwe aanvragen, tegen de 963.000 aanvragen de week ervoor, en 15 miljoen aan doorlopende uitkeringen.

Afgelopen twee weken nam het aantal nieuwe aanvragen nog geleidelijk af.

Een week eerder dook het aantal WW-aanvragen voor het eerst in maanden onder de 1 miljoen stuks. Toen ging het volgens een herzien cijfer om 971.000 aanvragen.

Herstel arbeidsmarkt stokt

Het aantal aanvragen blijft nu op een historisch hoog niveau steken. De Amerikaanse arbeidsmarkt blijkt nog lang niet hersteld van de economische schok veroorzaakt door de coronaviruspandemie.

Ongeveer een vijfde van de Amerikaanse beroepsbevolking zit nu zonder werk. Eind juli liep het federale steunprogramma af waarmee Amerikanen $600 per maand kregen om de coronacrisis door te komen. In Washington onderhandelen Republikeinen en Democraten over de omvang van een nieuw steunpakket.

Amerikaanse werkgevers hebben de afgelopen drie maanden wel bijna 9,3 miljoen banen teruggebracht, zo bleek uit cijfers van het ministerie van Arbeid. Maar in maart en april gingen 22 miljoen banen verloren.

Ten tijde van de financiële crisis bereikte het aantal aanvragen een piek 665.000, in maart 2009.