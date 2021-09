Premium Het beste van De Telegraaf

Column: hoge inflatie? Van de ECB moeten we dan ánders kijken…

Door Edin Mujagić

Pakketreizen zijn flink duurder geworden afgelopen jaar. Ⓒ ANP/HH

Of het nou 2,4 (volgens de Nederlandse rekenmethode) of 2,7 (volgens de Europese rekenwijze) procent is, het is onmiskenbaar dat de inflatie in Nederland in de zomer in een hogere versnelling is gekomen.