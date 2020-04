Trump spreekt af met bazen grote olieconcerns

Ⓒ AFP

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag een ontmoeting gepland met de topbestuurders van olieconcerns als Chevron, ExxonMobil, Continental Resources en Occidental Petroleum. Dat meldt nieuwsorganisatie Dow Jones op basis van bronnen. Het overleg in het Witte Huis zou gaan over de prijzenoorlog in de oliesector.