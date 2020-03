’Pensioen wordt weer leuk’

Jacqueline Lommen Ⓒ FOTO Amaury Miller

Zij kwam in de pensioenwereld op een moment dat jonge vrouwen daar een zeldzaamheid waren. Maar nu is dat volgens Jacqueline Lommen, senior pensioenstrateeg bij State Street Global Advisers, een stuk beter. Sowieso vindt ze dat de pensioenwereld zich positief aan het ontwikkelen is: er zijn fintech-initiatieven, er is meer maatwerk en er komt volgens haar weer meer vertrouwen in de sector met het nieuwe akkoord. Er is nog wel wat te verbeteren. „Mensen moeten wel meer inzicht gaan krijgen in de pensioenen.”