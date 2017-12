Bitcoin blijft maar kelderen

De prijs op het dieptepunt van zondag, $12.508, ligt nog wel boven het laagste punt die de bitcoin afgelopen week aantikte. Vrijdag zakte de prijs even onder $11.000. Die dag verloor de bitcoin in 24 uur een kwart van zijn totale waarde. Precies een week geleden was de bitcoin nog bijna $20.000 waard.

Hoewel toezichthouders al lang waarschuwen voor beleggen in niet-gereguleerde bitcoins, is de virtuele munt dit jaar behoorlijk populair geworden. Mogelijk speelt de lage spaarrente en lage volatiliteit op de beurs een rol hierin. Experts in de financiële wereld stellen echter dat de bitcoin alle kenmerken van een zeepbel heeft.

Een concrete aanleiding voor de val van afgelopen week is er niet. Niet ondenkbaar is dat veel mensen die vroeg zijn ingestapt nu hun winst pakken. Hoe dan ook ligt de prijs van de bitcoin nog altijd fors hoger dan de $1000 van een jaar geleden.