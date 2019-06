Prijs ijzererts schiet door dak

De Australische benchmark met ijzererts ging nog eens 3,5% opwaarts tot $110 per ton. De vrees is dat de prijs uiteindelijk aan de consument, de autokoper, wordt doorberekend.

Staalmakers klaagden afgelopen weken over grote kostenstijgingen. Bij Europese staalmakers als Tata Steel in IJmuiden leiden deze en andere problemen zoals de Amerikaanse importheffingen tot nieuwe saneringen, ontslagen worden in IJmuiden niet langer uitgesloten. Marktleider ArcelorMittal wil 19.500 tijdelijke banen schrappen.

De huidige prijsstijgingen hebben zich in vijf jaar niet voorgedaan. Pogingen om met meer productie de oververhitte markt af te koelen zijn tot nu toe mislukt.

Productie ijzererts in Australië op volle toeren. Ⓒ Bloomberg

IJzererts is een belangrijke bron voor de werelds grootste staal- en mijnbouwbedrijven ArcelorMittal, Anglo American, BHP Group, Rio Tinto en Vale.

Gebrek aan mijnen

De oorzaak voor de prijsstijging is bovenal de dalende ijzerertsvoorraden in China bij een gebrek aan nieuwe productie door uitval van mijnen, aldus zakenbank Jefferies. In de tweede jaarhelft zullen dan, bij geringe voorraden, de tekorten voelbaar worden.

Chinese staalproductie draait ondertussen op topniveau dankzij steun vanuit Peking, terwijl China bij veel landen, zoals de VS en ook de eurozone, kampt met importheffingen op zijn goedkopere staal.

De prijs van ijzererts steeg afgelopen maanden door slecht weer en de dodelijke ramp bij producent Vale in Brazilië beïnvloed.

Om de tekorten op te lossen hebben Chinese staalfabrieken voorraden in de grote havens aangesproken, meldt de Financial Times donderdag.

