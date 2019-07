Helpling mag geen bemiddelingskosten rekenen

Door de uitspraak krijgt FNV deels zijn zin. De bond hekelde ook de constructie waarmee Helpling schoonmakers die de site gebruiken aan het werk zou zetten. FNV eiste dat de schoonmakers in loondienst zouden worden genomen. Daar ging de rechter niet in mee.

Tussen Helpling en mensen die via het onlineplatform schoonmaakwerk verrichten, is volgens de rechter geen sprake van een arbeids- of uitzendovereenkomst. Helpling kan daarom ook niet worden verplicht om de schoonmaak-cao toe te passen.

Helpling voelt zich „gesterkt door het oordeel van de rechter dat we een bemiddelaar zijn en geen schoonmaakbedrijf of werkgever van de hulpen”, zegt managing director Michelle van Os. „Dit vonnis is relevant voor de hele sector.”

Helpling maakte bekend „operationele aanpassingen” door te zullen voeren, waaronder een aanpassing van de commissiestructuur, om daarmee aan de regels te voldoen. FNV is de uitspraak nog aan het bestuderen.