Fastfoodrestaurants zitten vaak bij scholen

Buitenland

Oostenrijk schrapt verplichte coronavaccinatie

Oostenrijk schrapt de verplichte inenting tegen het coronavirus. De vaccinatie was sinds maart verplicht, maar er is nooit op gehandhaafd. Op het moment dat de wetgeving werd aangenomen, was de noodzaak al kleiner. Het heeft ook niet geleid tot een grote toename in het aantal ingeënte mensen.