Signify moet het hebben van led en overnames

Ook overnames en andere wijzigingen stuwden volgens het bedrijf de omzet. De opbrengsten vielen lager uit dan waar door kenners rekening mee werd gehouden. Verder maakte het bedrijf bekend zijn dividend te verhogen.

De kwartaalomzet van de onderneming kwam uit op 1,4 miljard euro. Dat was 1,4 procent meer dan een jaar eerder. De vergelijkbare omzet daalde met 4,2 procent. Het bedrijf blijft melding maken van moeizame marktomstandigheden. Onder de streep bleef een bedrag van 98 miljoen euro over. Dat is minder dan de 119 miljoen euro een jaar eerder.

"Lagere groei in Europese landen"

Dit vindt DFT-verslaggever Wouter van Bergen:

„Topman Eric Rondolat noemde 2019 een ‘langzaam jaar’ vanwege lagere groei in Europese landen als Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk en India, en dat gold ook voor het vierde kwartaal, waarin de divisies LED en Professional tegenvielen. De relatief kleine consumentendivisie groeide wel stevig, met een groei van de vergelijkbare omzet van 9,5%.”

Volg Wouter van Bergen op Twitter.

Signify stelt een dividend voor van 1,35 euro per aandeel. Daarmee werd de beloning voor aandeelhouders 3,8 procent verhoogd. Volgens het bedrijf begint het bedrijf de vruchten te plukken van overnames die in 2019 zijn afgerond. Dit jaar wordt de overname van Cooper Lighting Solutions afgerond. Met die deal versterkt Signify zijn marktpositie in Noord-Amerika.

Signify heeft verder Pamela Knapp genomineerd voor een plaats in de raad van commissarissen. De 61-jarige Duitse werkte onder meer voor Siemens en is de laatste jaren actief als commissaris bij ondernemingen als chemiebedrijf Lanxess, glasmaker Saint-Gobain en automaker PSA.

Signify bekijkt de impact van het nieuwe coronavirus op zijn activiteiten in China. De voormalige lichtdivisie van Philips heeft een kleine 8000 werknemers in China, waarvan enkele tientallen in de regio Hubei, waar het virus als eerste de kop opstak.