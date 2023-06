Ergernis over ’veelklagers’ Schiphol: ’Zelfs klachten uit naam van Mark Rutte’

Dinsdag werd in het parlement gedebatteerd over de luchtvaartsector, onder meer over het terugbrengen van het aantal vliegbewegingen op Schiphol naar 440.000. Daarover klinkt -vooral in de rechterflanken van de Kamer- veel scepsis. Toch houdt Harbers vast aan zijn besluit, dat overigens door de rechter is vernietigd nadat luchtvaartmaatschappijen een kort geding waren gestart.

JA21-Kamerlid Eppink hekelde vooral de ’veelklagers’. Hij zegt dat tegenwoordig volautomatisch -dag in dag uit- klachten kunnen worden aangemaakt, waardoor herriecijfers ’worden opgeblazen’. Het Kamerlid noemt dat een ’frauduleus systeem’ en zei zelfs dat uit naam van minister-president Mark Rutte wordt geklaagd over vliegbewegingen.

Vertekend beeld

Minister Harbers ontkende dat laatste niet, maar wil niet spreken over ’frauduleus’. „Ik weet niet goed hoe je een ban op geautomatiseerde meldingen moet instellen.” De minister geeft aan dat ’juist om een vertekend beeld te voorkomen’ door zijn medewerkers wel een aparte categorie veelklagers is aangemaakt. Toch wil hij de beroepsklagers geen spaak tussen de wielen steken. „Het onmogelijk maken van het melden van veel klachten haalt de overlast niet weg.”

In de Kamer klinkt wel een steeds negatievere teneur over het belang van de luchtvaartsector voor Nederland, niet alleen ter linker zijde maar ook bij coalitiepartijen CDA en D66. Harbers zei tijdens het debat ook dat de opening van vliegveld Lelystad -dat al klaar is maar niet in gebruik is genomen- voorlopig nog niet in zicht is, onder meer nu een natuurvergunning nog steeds niet geregeld is.

Een iets positievere bijdrage uitte hij wel over een nieuwe duurzame vloot. Zo heeft Nederland veel interesse in vliegtuigen die aangedreven worden met waterstof en zijn er vergaande plannen om in het Caribisch deel van ons koninkrijk (tussen de eilanden) elektrisch te gaan vliegen, al blijft dat komende jaren waarschijnlijk toekomstmuziek.