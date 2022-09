Huiseigenaar kan bouwen op Hugo de Jonge

Financieel

Rabobank houdt rekening met daling woningprijzen in loop van 2023

Na jaren van sterk opgelopen prijzen zouden woningen in de loop van volgend jaar in prijs kunnen dalen. Door zorgen over economische tegenwind, dure energie en hogere rentes is er minder vraag naar woningen, merken economen van Rabobank. Daarnaast zetten meer mensen hun huis op de markt waardoor het...