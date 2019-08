Column: zonder dwang minder vlees

De Nederlandse vleesconsumptie is in een halve eeuw fors toegenomen. Ⓒ ANP

De Duitsers waren in 1940 nog maar een maand in Nederland of ze verordonneerden een drastische omschakeling in de voedselproductie van ons land. Importeren van voedingswaren ging niet meer en van uitvoer, behalve naar Duitsland, zou ook niet veel meer komen. Nederland moest zelfvoorzienend worden.