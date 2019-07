Koffie en kattenvoer stuwen omzet Nestlé

Vevey - Consumentengoederenmaker Nestlé heeft in het eerste halfjaar een hogere omzet in de boeken gezet. Met name diervoeding van Purina en koffie van de merken Nespresso en Nescafé groeiden daarbij harder dan gemiddeld. Ook de kant-en-klare koffie's die Nestlé onder de merknaam Starbucks op de markt brengt, vonden gretig aftrek. Die gaat Nestlé dan ook in meer landen verkopen.