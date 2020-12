Adyen en Randstad lichtpuntjes op rood Damrak

De AEX-index geeft rond elf uur 0,5% verlies bij 614,9 punten. De AMX-index koerst 1% lager bij 892,4 punten.

Beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt gaan tot 1% achteruit.

In Azië is de Nikkei de week met verlies geëindigd.

In New York staan de futures voor opening van de beurzen om 15.30 uur rond 0,5% in het rood.

De Dow Jones-index verloor donderdag 0,2%, de Nasdaq won 0,5%. Woningverhuurplatform Airbnb verdubbelde zijn waarde bij zijn beursintroductie. Het werd ruim $100 miljard waard.

Vaccin-domper

Markten reageren op negatief vaccinnieuws. De Franse farmaceut Sanofi en de Britse branchegenoot GlaxoSmithKline (GSK) meldden dat de werking van het vaccin bij oudere patiënten minder goed werkt dan gehoopt.

Het vaccin zou nu eind 2021 beschikbaar komen. Nederland heeft, naast andere vaccins, 11,7 miljoen doses van dit middel van Sanofi/GSK in bestelling.

Wereldwijd zijn er nu volgens Johns Hopkins CSSE Institute 69,6 miljoen coronabesmettingen, wederom een stijging, bij 1,58 miljoen doden.

Pond verzwakt, Brexit-deal ver weg

Het overleg tussen Brussel en Londen over de Brexit-scheiding verloopt stroef. Het Britse pond zakte onder $1,33. Premier Johnson waarschuwde dat er een „grote kans” is dat onderhandelingen mislukken.

Johnson roept Britse bedrijven op zich voor te bereiden op zo’n no-dealscenario. Ook de Europese Commissie zet maatregelen klaar, in aanloop naar de onderhandelingen van zondag.

De EU-leiders bereikten, na aanvankelijke patstellingen met Polen en Hongarije, gisteren overeenstemming over de meerjarenbegroting van €1074 miljard en het coronaherstelfonds van bijna €700 miljard.

De euro steeg even nadat de ECB een steunpakket tot maart 2022 toezegde, maar zakte vanochtend licht tot $1,1211.

Beurzen gingen binnen een halfuur even flink terug. Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte (Noesis Capital) werd die beweging vooral veroorzaakt door berichten over wellicht nieuwe lockdowns in Duitsland en mogelijk in andere Europese landen om het coronavirus in toom te houden. ,,Maar er is ook wat terughoudendheid gezien de gekte in beursnoteringen, zoals van Doordash en Airbnb.”

Randstad wint fors

Verzekeraar Aegon (-3,4%) stond onderaan de AEX. Het verwerkte na de aangekondigde reorganisatie een adviesverlaging, van kopen naar houden van Citi. Ook het kleinere Oddo schroefde zijn advies terug tot neutraal. Kepler Chevreux zette het koersdoel op €2,90, komend van €3,30. Berenberg verhoogde het koersoel juist licht tot €3,40.

Sectorgenoten ASR en ING raakten rond 2% kwijt.

Energiebedrijf Shell gaat 2% lager. Brentolie werd iets duurder bij $50,42 per vat.

Biotechbedrijf Galapagos dipt met 1,4%.

Uitzender Randstad (+4,7%) meldde in een handelsupdate versneld herstel te zien en werd koploper in de AEX. De omzet verbeterde, van -13% over het jaar naar -4% in oktober en november. ING-analist Zwartsenburg werd positiever over Randstad, hij rekende op -11% aan omzetbeweging.

Analisten van Deutsche Bank gaven in een sectorrapport een koopadvies voor Randstad. Het koersdoel is verhoogd van €41 naar €59. Sectorgenoot Adecco kreeg eveneens een koopadvies. Jefferies verhoogde het Randstad-koersdoel van €45 naar €49 vanwege ’een positief momentum’.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway boekte 1,1% herstel.

Staalmaker ArcelorMittal stijgt 0,2% na de verkoop van zijn belang in de Ilva-fabriek in Italië.

Fugro (-3,1%) ging bij de middelgrote fondsen lager na de geslaagde plaatsing van zijn claimemissie van bijna 93 miljoen aandelen. De bodemonderzoeker plaatste de overgebleven 8% certificaten bij Nederlandse institutionele en professionele beleggers voor €3,95 per stuk. De 92% gingen weg tegen €2,12.

Bouwer BAM liet 2,9% liggen.

OCI vertoonde forse uitschieters. Bij opening noteerde het chemiebedrijf €15,51 maar binnen seconden €13,99, een daling van 10%. Het aandeel herstelde licht tot -2,3%. Beursvolgers hadden geen andere verklaring dan een ’fat finger’, een misser bij het invoeren van een grotere order die later werd hersteld.

Bij de lokale fondsen liep laadpalenproducent Fastned 8% averij op. De Nederlandse concurrent EVBox gaat naar de beurs in New York. Het Franse energiebedrijf Engie, dat sinds 2017 eigenaar was van EVBox, blijft voor ongeveer 40% eigenaar.

Na orders in Frankrijk en Duitsland en een gewonnen rechtszaak over plaatsing van laadpalen in Nederland schoot de koers even 80% omhoog.

