AEX lager het weekend in door Brexit-zorgen

De AEX-index sloot 0,6% lager op 614,46 punten. De AMX-index daalde 1,4% naar 889 punten. De koersenborden in Londen (-0,7%), Parijs (-0,7%) en Frankfurt (-1,4%) kleurden eveneens rood.

De toegenomen kans dat er geen Brexit-akkoord komt, drukte op de beurzen. Het overleg tussen Brussel en Londen over de Brexit-scheiding verloopt stroef. De Britse premier Boris Johnson waarschuwde dat er een „grote kans” is dat de onderhandelingen mislukken. Ook de Europese Commissie houdt maatregelen achter de hand voor als de onderhandelingen zondag zouden mislopen.

„Natuurlijk is er een onderhandelingsspel gaande tussen Engeland en de EU. Maar de vooruitzichten voor een compromis zijn niet positief”, zegt vermogensbeheerder Renco van Schie (Valuedge). Wel goed nieuws is volgens hem dat er een akkoord bereikt is over de EU-begroting, waardoor kan worden begonnen met het coronaherstelfonds van €750 miljard.

De beurskoersen stonden al sinds de opening onder druk. Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte (Noesis Capital) werd die beweging vooral veroorzaakt door berichten over wellicht nieuwe lockdowns in Duitsland en mogelijk in andere Europese landen om het coronavirus in toom te houden. ,,Maar er is ook wat terughoudendheid gezien de gekte in beursnoteringen, zoals van Doordash en Airbnb.”

Elders gingen de aandelenmarkten eveneens omlaag. Op Wall Street stond de Dow Jones-index aan het einde van de middag 0,2% lager. Technologiebeurs Nasdaq zakte 0,7%. De Amerikaanse staatssecretaris Alex Azar (Gezondheid) verwacht dat de VS begin volgende week starten met het toedienen van coronavaccins. Woningverhuurplatform Airbnb maakte donderdag trouwens een glorieus debuut op de Nasdaq en zag de koers meteen ruimschoots verdubbelen. Het beursfeestje ging vrijdag nog even door, want het aandeel Airbnb koerste 3% hoger. De Japanse Nikkei-index eindigde vrijdagochtend met een verlies van 0,4%.

Veel beleggers kijken volgende week naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve. Maar Van Schie verwacht niet dat Fed-voorzitter Jerome Powell woensdag met vuurwerk komt.

Adyen aan kop, Aegon onderaan

In de AEX was Adyen de koploper met een stijging van 4,3% naar €1827. De koers van de betalingsdienstverlener klom vrijdag voor de eerste keer boven de grens van €1800. Het aandeel bereikte vrijdagmiddag een piek van €1834,50. Adyen ging in 2018 naar de beurs bij een introductiekoers van €240.

Randstad mocht 3,4% bijschrijven. De uitzender meldde in een handelsupdate versneld herstel te zien. Analisten van Deutsche Bank gaven in een sectorrapport een koopadvies voor Randstad. Zij verhoogden hun koersdoel voor het aandeel van €41 naar €59.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (+0,5%) en techinvesteerder Prosus (+0,7%) behoorden ook tot de winnaars. Winkelvastgoedfonds Unibail klom 1,1%.

Aegon (-4%) stond onderaan in de AEX. De verzekeraar daalde donderdag ook al bijna 2% na een tegenvallende strategie-update.

De AEX werd eveneens omlaag getrokken door Royal Dutch Shell (-3,3%). De olieprijs klom donderdag voor het eerst sinds maart boven de grens van $50. Maar vrijdag zakte het ’zwarte goud’ weer iets terug. Bankconcern ING (-2,1%) behoorde ook tot de grotere verliezers in de AEX.

In de AMX was pakjesbezorger PostNL (+0,8%) de grootste stijger. Signify (-3,9%) was echter de grootste verliezer bij de middelgrote fondsen. De verlichtingsproducent stond al onder druk sinds de analistenbijeenkomst van woensdag. Bodemonderzoeker Fugro koerste 3,4% lager na de geslaagde plaatsing van zijn claimemissie van bijna 93 miljoen aandelen.

Bij de lokale fondsen schoot laadpalenproducent Fastned 11,3% omhoog. De Nederlandse concurrent EVBox gaat naar de beurs in New York. Het Franse energiebedrijf Engie, dat sinds 2017 eigenaar was van EVBox, blijft voor ongeveer 40% eigenaar.

