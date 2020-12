Brexit en corona zetten AEX flink lager

Rond tien voor één noteert de AEX-index 0,9% lager op 612,5 punten. De AMX-index koerst 1,5% lager bij 887,5 punten. De koersenborden in Londen (-1,1%), Frankfurt (-1,4%) en Parijs (-2,1%) kleuren eveneens rood.

De beurzen staan al sinds de opening onder druk. Volgens beleggingsadviseur Rein Schutte (Noesis Capital) werd die beweging vooral veroorzaakt door berichten over wellicht nieuwe lockdowns in Duitsland en mogelijk in andere Europese landen om het coronavirus in toom te houden. ,,Maar er is ook wat terughoudendheid gezien de gekte in beursnoteringen, zoals van Doordash en Airbnb.”

Elders duiken de aandelenmarkten eveneens in de verliezen. De Amerikaanse beurzen openen vanmiddag naar verwachting 0,8% tot 1% lager. Woningverhuurplatform Airbnb maakte donderdag een glorieus debuut op de Nasdaq en zag de koers meteen ruimschoots verdubbelen. De Japanse Nikkei-index is vanochtend met een verlies van 0,4% het weekend ingegaan.

Het overleg tussen Brussel en Londen over de Brexit-scheiding verloopt stroef. De Britse premier Boris Johnson waarschuwde dat er een „grote kans” is dat onderhandelingen mislukken. Johnson roept Britse bedrijven daarom op zich voor te bereiden op zo’n no-dealscenario. Ook de Europese Commissie zet maatregelen klaar, in aanloop naar de onderhandelingen van zondag.

De financiële markten reageren ook op negatief vaccinnieuws. De Franse farmaceut Sanofi en de Britse branchegenoot GlaxoSmithKline (GSK) meldden dat de werking van het vaccin bij oudere patiënten minder goed werkt dan gehoopt. Het vaccin zal nu pas eind 2021 beschikbaar komen. Nederland heeft, naast andere vaccins, 11,7 miljoen doses van dit middel van Sanofi/GSK in bestelling.

Bekijk ook: Coronavaccin Sanofi en GlaxoSmithKline voor Nederland later op markt

Randstad aan kop, Aegon onderaan

Randstad is de koploper in de AEX met een plus van 4,2%. De uitzender meldde in een handelsupdate versneld herstel te zien. Analisten van Deutsche Bank gaven in een sectorrapport een koopadvies voor Randstad. Zij verhoogden hun koersdoel voor het aandeel van €41 naar €59.

Betalingsdienstverlener Adyen (+3%) ligt er ook positief bij. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (+1%) en techinvesteerder Prosus (+0,5%) behoren ook tot de winnaars.

Verzekeraar Aegon (-3,9%) staat onderaan de AEX. De verzekeraar verwerkte na de aangekondigde reorganisatie een adviesverlaging, van kopen naar houden van zakenbank Citi.

De AEX wordt eveneens omlaag getrokken door Royal Dutch Shell (-3,3%). De olieprijs klom donderdag voor het eerst sinds maart boven de grens van $50. Maar vanwege zakt het ’zwarte goud’ weer iets terug.

In de AMX zijn luchtvaartconcern Air France KLM (-4,2%) en bouwer BAM (-4%) de grootste dalers. Bodemonderzoeker Fugro staat 2,5% lager na de geslaagde plaatsing van zijn claimemissie van bijna 93 miljoen aandelen.

Bij de lokale fondsen daalt laadpalenproducent Fastned met 2,6%. De Nederlandse concurrent EVBox gaat naar de beurs in New York. Het Franse energiebedrijf Engie, dat sinds 2017 eigenaar was van EVBox, blijft voor ongeveer 40% eigenaar.

Meer relevant financieel nieuws elke ochtend gratis in je mailbox? Meld je hier aan.