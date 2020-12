Forse winst Randstad in rode AEX

De AEX-index geeft 0,6% verlies bij 614,3 punten. De AMX-index koerst 0,9% lager 898,4 bij punten.

In Azië sloot de Nikkei de week met verlies af.

Bekijk ook: Nikkei zet verliesreeks voort

In New York staan futures licht in het rood voor opening van de beurzen om 15.30 uur. De Dow Jones-index verloor 0,2%, de Nasdaq won 0,5%. Woningverhuurplatform Airbnb verdubbelde zijn waarde bij zijn beursintroductie. Het werd ruim $100 miljard waard.

Markten reageerden op negatief vaccinnieuws. De Franse farmaceut Sanofi en de Britse branchegenoot GlaxoSmithKline (GSK) meldden dat de werking van het vaccin bij oudere patiënten minder goed werkt dan gehoopt. Het vaccin zou nu eind 2021 beschikbaar komen. Nederland heeft 11,7 miljoen van deze vaccins besteld.

Bekijk ook: Coronavaccin Sanofi en GlaxoSmithKline voor Nederland later op markt

Beleggers kijken verder naar het voortgaande overleg tussen het Brussel en het Verenigd Koninkrijk. Het Britse pond zakte onder $1,33. De Britse premier Johnson waarschuwde dat er een „grote kans” is dat onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over een handelsverdrag mislukken.

Johnson riep Britse bedrijven op zich voor te bereiden op zo’n no-dealscenario. Ook de Europese Commissie zette maatregelen klaar, in aanloop naar de onderhandelingen van zondag.

De EU-leiders bereikten, na aanvankelijke patstellingen met Polen en Hongarije, gisteren overeenstemming over de meerjarenbegroting van €1074 miljard en het coronaherstelfonds van bijna €700 miljard.

De euro steeg naar $1,2157 nadat de ECB een steunpakket tot maart 2022 toezegde. Brentolie werd iets duurder bij $50,42 per vat.

Randstad wint fors

Uitzender Randstad (+5,5%) meldde in een handelsupdate versneld herstel te zien en werd koploper in de AEX. De omzet verbeterde, van -13% over het jaar naar -4% in oktober en november. ING-analist Zwartsenburg werd positiever over Randstad, hij rekende op -11% aan omzetbeweging.

Analisten van Deutsche Bank gaven in een sectorrapport een koopadvies voor Randstad. Het koersdoel is verhoogd van €41 naar €59. Sectorgenoot Adecco kreeg ook een koopadvies.

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway boekte 1,7% herstel.

Winkelvastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield houdt 1% winst.

Staalmaker ArcelorMittal stijgt 0,8% na de verkoop van zijn belang in de Ilva-fabriek in Italië.

Verzekeraar Aegon (-3,4%) verwerkte onderin een adviesverlaging, van kopen naar houden van Citi. Ook het kleinere Oddo schroefde zijn advies terug tot neutraal. ASR en ING raakten rond 2% kwijt.

Energiebedrijf Shell gaat 2% lager.

Biotechbedrijf Galapagos, ook werkend aan een coronavaccin, dipte 1%.

Fugro (-3,1%) ging bij de middelgrote fondsen lager na de geslaagde plaatsing van zijn claimemissie van bijna 93 miljoen aandelen. De bodemonderzoeker plaatste de overgebleven 8% certificaten bij Nederlandse institutionele en professionele beleggers voor €3,95 per stuk. De 92% gingen weg tegen €2,12.

Bouwer BAM liet 3% liggen.

OCI zakte aanvankelijk 10% en herstelde tot -5%.

Bekijk ook: Fugro plaatst ook resterende stukken voor claimemissie

Bij de lokale fondsen liep laadpalenproducent Fastned 8% averij op.

Meer relevant financieel nieuws elke ochtend gratis in je mailbox? Meld je hier aan.