Peugeot en Citroën trekken zich terug uit Parijs

PSA Group, die naast Peugeot en Citroën ook eigenaar is van Opel, schrapt dit en volgend jaar elf verkoopvestigingen in Parijs. De Franse autobouwer voelt zicht hiertoe genoodzaakt door het snel veranderende autobezit en snel stijgende vastgoedkosten in de stad.

Minder auto’s

Het autobezit daalt heel hard in Parijs, net als in nagenoeg alle grote westerse steden. In heel Parijs werden in 2019 slechts 13.225 nieuwe auto’s gekocht. Voorgaande drie jaar is de autoverkoop in de Franse hoofdstad jaarlijks gemiddeld met 11% gedaald en de verwachting is dat die daling door blijft zetten.

PSA Group zet juist in haar eigen thuishaven deze eerste stap, omdat de kosten van commercieel vastgoed in Parijs tot de hoogste ter wereld horen. De autobouwer verliest hiermee ruim een vijfde van zijn totale verkoopoppervlakte in de hoofdstad.