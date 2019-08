Winstgroei voor Belgisch KBC

KBC zette een winst in de boeken van 745 miljoen euro. Dat is ruim 7 procent meer dan een jaar eerder. Kenners rekenden in doorsnee op 716 miljoen euro. Dat was onder meer te danken aan een eenmalige bate en gestegen klantkredieten. Ook werden er meer schade- en levensverzekeringsproducten verkocht.

De Belgische thuismarkt droeg voor net iets meer als de helft bij aan het groepsresultaat. Topman Johan Thijs sprak van "een goed resultaat" in een verklaring.