H&M boekt recordverlies, juni-verkopen trekken aan

Door de uitbraak van het coronavirus bleven veel winkels tijdelijk dicht. Het verlies voor belastingen kwam in de meetperiode die eindigde in mei, uit op omgerekend 700 miljoen dollar.

Dat is ook iets meer dan analisten hadden verwacht. H&M had eerder al gewaarschuwd voor een negatief resultaat als gevolg van de crisis.

Op het dieptepunt midden april waren vier op de vijf H&M-filialen gesloten vanwege de uitbraak van het coronavirus. Afgelopen kwartaal werd er 50 procent minder verkocht op jaarbasis en in juni is dat percentage tot nu toe 25 procent.

De verkoop in juni is al beter dan H&M had verwacht. De Zweedse winkelketen kondigde ook aan meer van de in totaal ruim 5000 filialen te willen sluiten. Tegen het eind van het jaar moeten dat er veertig minder zijn.