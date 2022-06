Nieuwe werkstress: baas die meegluurt bij het thuiswerken

Geld

’Btw-verlaging kan helpen tegen terugval woningbouw’

Het gebrek aan woningen in Nederland kan komende jaren explosief stijgen door een terugval van de bouwproductie. Daarom is volgens deskundigen van adviesbureau Capital Value onmiddellijk ingrijpen nodig. Een verlaging van de btw naar 9% voor de bouw van sociale en middeldure huurwoningen zou volgens...