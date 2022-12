Premium Het beste van De Telegraaf

’Spannend of satelliet het aankan’ Wifi in vliegtuig klaar om hoge vlucht te nemen: gratis proef bij KLM

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Wifi via je eigen laptop of het film- en muziekaanbod van je luchtvaartmaatschappij op het kleine schermpje voor je: beide opties zullen naast elkaar blijven bestaan, is de verwachting. Ⓒ Foto ANP/HH

Amsterdam - KLM doet in januari verschillende proeven met streaming in het vliegtuig. Het gaat om verre vluchten met Boeing 787-toestellen, waarbij alle reizigers films, muziek en series via wifi kunnen bekijken, zegt directeur customer experience Boet Kreiken tegen De Telegraaf. „Het is spannend, want we zullen dan kijken of we het technisch aankunnen en of er voldoende capaciteit is via de satellieten.”