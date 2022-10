Omzetdaling van ruim 20% bij Besi is een meevaller

Besi was in juli nog uitgegaan van een omzetdaling van tussen de 20 en 30%. De €168,8 miljoen die het uiteindelijk wist te boeken, viel ook analisten mee, die in doorsnee op €160 miljoen hadden gerekend. Ook de 18,2% krimp in het aantal nieuwe orders tot €125,3 miljoen en de brutomarge waren hoger dan de marktvorsers hadden voorzien.

De daling van de omzet en het aantal orders bij Besi was volgens topman Rchard Blickman met name te danken aan ’typische seizoenseffecten voor mobiele apparaten en een algemene slapte bij producten voor de meest geavanceerde servers, datacenters en normale computers’. De markt voor chips voor auto’s en industriële toepassingen blijft het volgens Blickman wel goed doen.’

Conjunctuurgevoelig

Besi viel woensdag op tussen de twee andere chipfondsen in de AEX met een koersverlies van 2,5% terwijl ASML, dat gisteren meevallende cijfers rapporteerde en met 8,1% steeg. ASM International, dat volgende week over het derde kwartaal rapporteert, zag zijn koers 6,2% omhoog gaan.

Besi heeft vanwege de producten die het maakt aanzienlijk meer last van concurrentie dan de andere twee chipfondsen in de AEX en heeft daardoor meer last van schommelingen in de chipmarkt. Na een enorm gestegen vraag naar chipproductieapparatuur in de afgelopen jaren, schroeven chipfabrikanten hun investeringsplannen sinds begin dit jaar weer terug.

Personeelsreducties

Blickman laat weten zijn bedrijf goed te kunnen aanpassen aan de verslechterde omstandigheden op de markt. In het afgelopen halfjaar meldt hij zijn personeelsbestand in totaal met 12,7% te hebben verkleind, en zijn tijdelijke productiestaf in Azië met zelfs 65,2%.

Voor het lopende kwartaal verwacht Besi en verdere teruggang in de omzet, met 15 tot 25% bij een marge van tussen de 60 en 62% en een toename van 5% aan kosten, onder andere vanwege hogere uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling.