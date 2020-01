JPMorgan en Citigroup geven kleur aan vlak Wall Street

Verder zijn beleggers gespitst op de aanstaande ondertekening van het fase 1-handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China later deze week. Als de krabbels zijn gezet, komen naar verwachting ook meer details over de overeenkomst naar buiten.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel vlak op 28.909 punten. De breed samengestelde S&P 500 verloor 0,1 procent tot 3284 punten en techbeurs Nasdaq gaf 0,1 procent prijs tot 9265 punten.

Bij de banken was er een hogere opening voor JPMorgan Chase (plus 1,1 procent). De bank profiteerde de voorbije maanden vooral van goede resultaten bij de zakenbankdivisie. Met name de handel in obligaties en aandelen legde de bank geen windeieren op. Het aandeel Citigroup won 1,3 procent. Die bank had de wind mee in zijn divisie voor obligatiehandel, terwijl de Amerikaanse consumententak sterk groeide.

Wells Fargo speelde in de vroege handel bijna 4 procent kwijt. Die bank zag de winst in het vierde kwartaal meer dan halveren. De grote hypotheekverstrekker had moeite om te groeien nu de rentes lager zijn geworden. Ook moest Wells Fargo flinke kosten maken als gevolg van rechtszaken over een aantal schandalen.

Delta Air Lines (plus 3,4 procent) haalde een hogere winst op een recordomzet. De luchtvaartmaatschappij profiteerde onder meer van het feit dat het bedrijf geen gewraakte Boeing 737 MAX-vliegtuigen in zijn vloot heeft. Daardoor hoefde Delta geen extra kosten te maken, maar wel wist het concern reizigers af te snoepen van rivalen die de 737 MAX wel aan de grond moeten houden.