Omzet Youtube in drie jaar bijna verdubbeld

Voor het eerst laat Alphabet ook zien hoe videosite Youtube presteert op de advertentiemarkt. Vorig jaar bedroeg de reclameomzet ruim $15 miljard. In drie jaar is dat bedrag bijna verdubbeld, in 2017 verkocht Youtube voor nog maar $8 miljard aan advertenties. Hoeveel het bedrijf verdient aan de 20 miljoen mensen die een betaald, advertentievrij abonnement hebben, blijft onduidelijk.

Dat het aandeel na de resultaten daalde, kwam vooral door de kwartaalomzet uit advertenties die niet overtuigde. De totale groepsomzet bedroeg in het slotkwartaal van 2019 $37,6 miljard. Dat was meer dan de $31,8 miljard een jaar eerder, en de omzet uit advertenties steeg in de periode met 17% op jaarbasis. Maar hier was sprake van een groeivertraging gelet op de 20% een jaar eerder.

De winst ging naar $15,35 per aandeel, terwijl analisten die werden gepolst door dataverzamelaar FactSet mikte op $12,49 per aandeel.

De cloudomzet, viel met $2,6 miljard dollar 53% hoger uit. Het was voor het eerst dat Alphabet deze omzetten had uitgesplitst. Onder de streep resteerde $10,7 miljard. Dat was in het slotkwartaal van 2018 bijna $9 miljard .