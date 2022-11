’Consument kiest minder luxe vakantie dichter bij huis’

Dat laatste strookt met een recent onderzoek van onderzoeksbureau GFK, dat recent werd gepresenteerd op het congres van reiskoepel ANVR. Daaruit bleek dat in 2019 de meeste vakanties nog met het vliegtuig werden geboekt, maar dat na corona en alle chaos op Schiphol de auto ruimschoots de eerste keus is.

De reissector – touroperators en reisorganisaties - klapte in coronatijd ineen, veerde dit jaar sterk terug, maar zit nog lang niet op het niveau van 2019. Dat gaat ook volgend jaar niet lukken, becijfert ABN Amro. Toch maakt de sector ook in 2023 een kleine groei door, verwacht de bank. Veel mensen laten zich de vakantie ondanks alle economische tegenwind en geopolitieke onrust niet afpakken.

"Aanpassingen vakantie"

,, Wel leiden de gestegen kosten in het dagelijks leven tot aanpassingen van de vakantie is de verwachting. Zo gaan Nederlanders dichter bij huis, minder luxe en korter op vakantie. Ook plannen ze minder activiteiten en excursies”, zegt de bank. Ook zal het leeuwendeel van de boekingen naar Europese bestemmingen gaan. ,, Interessant daarbij is dat steeds meer Nederlanders met de auto op vakantie gaan, wat ten koste gaat van vliegvakanties. Hoewel het boeken van reis en verblijf in één pakket bij 35 procent van de ondervraagden het meest populair blijft, wordt ook vaker alleen een verblijf geregeld.”

Boekings- en reviewsite Zoover merkt eenzelfde ontwikkeling, bleek maandag al uit de Vakantiemonitor van het bedrijf. Deze winter al willen Nederlanders wel massaal weg, maar niet te ver. Ook wordt flink op de prijs gelet. Mede daarom lijkt Egypte bijvoorbeeld in trek, zegt Sterre Hoek van Zoover. Landen als Cuba, Indonesië en de Dominicaanse Republiek zijn juist wat uit de gratie gevallen ,,Egypte is relatief goedkoop, heeft mooie resorts, veel zon en is relatief dichtbij.”

De prijzen zullen in 2023 flink gaan stijgen, verwacht Hoek. ,,Mede vanwege de vliegtaks, inflatie en energieprijzen. Misschien dat mensen dit jaar daarom wat vroeger boeken.”