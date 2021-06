Financieel

Bijna €5 miljard subsidie voor groene projecten

Bijna 3500 duurzame projecten hebben de afgelopen maanden subsidie ontvangen, in totaal voor €4,6 miljard. De in november vorig jaar opengestelde subsidieregeling was nu niet alleen bestemd voor de productie van duurzame energie maar ook voor andere technieken om CO2-uitstoot te verminderen, zoals d...