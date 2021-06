Neergang bij bitcoin trekt streep door jaarwinst

Op cryptoplatform Coindesk ging de bitcoin rond 08.00 uur (Nederlandse tijd) nog eens 5% omlaag naar een stand van $32.667. In april werd nog een piek van bijna $65.000 neergezet. De digitale munt is in de voorbije weken al bijna 20% in waarde verloren.

De forse afkoeling bij de bitcoin is vooral in gang gezet door het strengere beleid in China. Het maken van digitale munten, het zogeheten minen, wordt steeds meer aan banden gelegd door de overheid in Peking.

Rem aangetrokken

Daarnaast heeft Chinese centrale bank bij financiële instellingen de rem aangetrokken bij het uitvoeren van de cryptohandel. Deze maatregel is niet alleen ingesteld voor de bitcoin, maar ook voor ethereum en andere cryptomunten.

In de eerste maanden van dit jaar was er nog vuiltje aan de lucht voor de bitcoin. Gesteund door de animo bij Tesla-baas Elon Musk kende de cryptomunt nog een ongekende opmars.

Het wispelturige gedrag van Musk zorgde er eveneens voor dat de bitcoin dit jaar een zeer grillig beeld liet zien. Het omarmen en het weer afwijzen van de cryptomunt bracht veel turbulentie teweeg.

Heeft het nog zin om bitcoin te kopen? Dat bespreken onze DFT-verslaggevers in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’: