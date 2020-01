Randstedeling trekt provincie in: ’Als het financieel kan, gaan we terug’

Tineke Smallenbroek en haar gezin verhuisden enkele jaren geleden van Utrecht naar Ede omdat ze groter wilden wonen. Ⓒ APA

Ede - Werken én wonen in de stad is door de opnieuw scherp gestegen huizenprijzen vrijwel onmogelijk geworden voor kopers die ’slechts’ 160- tot 260.000 euro te besteden hebben. De NVM spreekt niet meer van een wooncrisis, maar van heuse woningnood. Hierdoor trekken kopers steeds dieper de provincie in.