Zichtbaarheid gemeenschap zorgt voor begrip Dragqueens helpen bij diversiteitsbeleid, ’Ik doe steeds meer klussen’

Stevie Stunner presenteert zingend een bingo-avond. Ⓒ Foto Amaury Miller

Amsterdam - Bingo! „Zo leuk, dit is de eerste keer dat ik een dragqueen in het echt zie.” De Finse toeristen Alex (20) en Outi (21) zijn voor de lol naar de singing dragqueen bingo in het Student Hotel in Amsterdam-West gekomen, maar ondertussen zit er wel degelijk een diepere gedachte achter.