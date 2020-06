Geen uitzondering op toeslagregels voor hardwerkend zorgpersoneel

Er is wel onderzoek gedaan om te kijken of het mogelijk is om deze last weg te nemen voor zorgmedewerkers en werkers in andere vitale beroepen.

Grens

De kans bestaat namelijk dat deze, veelal, wat minder goed betaalde beroepen waarin mensen vaak in deeltijd werken, nu recht hebben op bijvoorbeeld kinderopvang, huur- en zorgtoeslag. Maar als ze door de vele overuren dit jaar ineens boven de inkomensgrens voor die toeslagen uitkomen, dan hebben ze daar geen recht meer op.

Dat terwijl ze, hopelijk, volgend jaar niet meer zoveel overuren hoeven te draaien. Dat zou dan wel betekenen dat ze ook weer minder inkomen hebben dan.

Extra

Uit het onderzoek bleek echter dat de Belastingdienst daar geen rekening mee kan houden, omdat niet in te zien zou zijn of iemand in de zorg of in een andere vitale sector werkt. Ook kan niet beoordeeld worden of de ’extra’ inkomsten een gevolg zijn van overuren of iets anders.

Het kabinet vond het ook te duur of te ingewikkeld om andere generieke maatregelen door te voeren, zoals een tijdelijke verhoging van de inkomensgrens of het vaststellen van het recht op toeslagen op basis van het inkomen in 2019 in plaats van 2020.

Communicatie

In plaats daarvan wordt er ingezet op communicatie, en worden werknemers die met dit probleem te maken kunnen krijgen aangemoedigd om op tijd afspraken te maken met hun werkgevers. Zij zouden er in theorie voor kunnen kiezen om hun overuren in de vorm van vakantiedagen mee te nemen naar volgend jaar, zodat hun inkomen niet omhoog gaat, wordt in de brief opgemerkt.

Op dinsdag stemt de Tweede Kamer over een ander douceurtje voor zorgmedewerkers. De voltallige oppositie wil dat het personeel van die sector ’meer krijgt dan alleen applaus’, bijvoorbeeld in de vorm van een hogere loonschaal.