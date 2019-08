Toyota voelt tegenwind van sterke yen

De yen noteert momenteel dicht bij een eenjarig hoogtepunt ten opzichte van de dollar. De handelsspanningen spelen een rol in deze opmars. De Amerikaanse president Donald Trump voerde donderdag de druk op de ketel op met extra importheffingen op Chinese goederen. De autobouwer rekent door dit alles op een operationele jaarwinst van 2,4 biljoen yen, omgerekend 20 miljard euro. Eerder werd uitgegaan van 2,55 biljoen yen.

De omzet in het afgelopen kwartaal dikte aan tot 7,6 biljoen yen, een stijging van bijna 4 procent op jaarbasis. Met name Chinezen kochten veel modellen van de hybride-variant en het luxe-merk Lexus. Het lukte Toyota om ook de winst in de verslagperiode op te voeren.