Verwarring ’essentiële winkels’: grijs gebied met pakjesafhaalpunt en sokken in de super

Er is een groot grijs gebied van essentiële winkels. Wat doe je met een tuincentrum die een groot deel van de omzet uit dierenbenodigdheden haalt. Ⓒ ANP/HH

Er is veel verwarring over wat essentiële en niet-essentiële winkels zijn. INretail, brancheorganisatie van non-foodwinkels, verwacht dat de regeling er net zo gaat uitzien als in Duitsland, maar er is ook nog een heel groot grijs gebied.