Europese stekkerauto wordt goedkoper voor Amerikaan

Ambtenaren uit de Europese Unie en de Verenigde Staten staan volgens persbureau Reuters op het punt om een overeenkomst te sluiten, waarbij Europese elektrische auto’s in de Verenigde Staten dezelfde status krijgen als de Amerikaanse merken. Het gaat hierbij om belastingvoordelen voor fabrikanten als aankoopsubsidies.

Momenteel vallen elektrische auto’s uit Europa over het algemeen buiten de boot als het gaat om fiscale voordelen in de Verenigde Staten. Voor de Amerikaanse consument is het daarom financieel vaak aantrekkelijker om een elektrische auto te kopen die in eigen land is geproduceerd.

Ongelijk speelveld

Europese autofabrikanten trekken al langer aan de bel vanwege dit ongelijke speelveld. Het steeds ze vooral dat hun wagenpark in de Verenigde Staten niet in aanmerking komt voor fiscale voordelen, terwijl Amerikaanse elektrische auto’s in de Europese Unie wel in aanmerking komen voor hier geldende fiscale voordelen als lagere wegenbelasting, btw en aankoopsubsidie. Europese landen kijken bij stimuleren van elektrificatie niet naar de plek waar de stekkerauto is geproduceerd.

„Vorige maand was Tesla-model Y de meest verkochte auto in Duitsland”, zei vicepresident Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie. „Dat zou niet mogelijk zijn geweest zonder de niet-discriminerende EU-subsidie, terwijl elektrische auto's uit de EU geen vergelijkbare subsidie in de VS krijgen.”