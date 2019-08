Column: de valutabewuste toerist

Euro’s van tevoren inwisselen voor de valuta van de vakantiebestemming is iets beter. Een gespecialiseerd wisselkantoor rekent ook een zeer stevige prijs. De reguliere banken zitten daar iets onder. Hoe dan ook: cash is op deze manier erg duur. Mijn advies: niet doen!

Uit de muur

Wie de financiële sector zo min mogelijk wil laten meeprofiteren van de vakantie, kan het beste zoveel mogelijk vooraf betalen (hotel, reis, excursies) en ter plekke pinnen. Als er toch cash nodig is, haal het uit de muur. En met mate, want een teveel aan lokale valuta moet bij thuiskomst weer tegen torenhoge tarieven in euro’s omgewisseld worden.

Let op: voor elke valuta worden apart omwisseltarieven gerekend. Zo kon het gebeuren dat ik na een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk niet alleen ’Engelse’ ponden, maar ook wat ponden van de Bank of Scotland had. ’Verschillende valuta’, aldus het wisselkantoor. Van die ’Schotse’ ponden bleef schrikbarend weinig over.

Creditcard

Ga uit van gemiddeld 2,5% kosten voor creditcardbetalingen en 1% tot 1,5% bij de bank. Deze tarieven zijn te overzien en gebaseerd op de reële wisselkoers van dat moment en gelden ook voor geld pinnen. Interessant is dat de toerist steeds vaker de keuze krijgt tussen pin- of cardbetalingen in de eigen valuta of in de lokale valuta. Het is dan verstandig om te kiezen voor de lokale valuta, ook al maakt dat de prijsvergelijking met ’thuis’ lastiger. Betalen in euro is veel duurder omdat zowel de winkel als de bank flink aan het omwisselen verdienen.

Vakantiegangers kunnen natuurlijk profiteren van zeer lage wisselkoersen. De vakantie moet dan gaan naar Zuid-Afrika of Turkije. De rand en de lira staan momenteel erg laag en het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt.

Zimbabwe

Dan zijn er nog landen zoals Venezuela en Zimbabwe met een extreme geldontwaarding, maar daar lig je momenteel minder ontspannen aan het zwembad! Tegelijk zien we dat in landen waar de munt onder grote druk staat prijzen in euro of dollar worden aangehouden. Zo is in Argentinië de Amerikaanse dollar een gewoon betaalmiddel geworden.

De valutabewuste toerist zou ook nog kunnen kijken naar vakantiebestemmingen die ten opzichte van de euro duurder of goedkoper zijn. Zo zijn de Verenigde Staten de afgelopen vijf jaar een stuk duurder geworden (18%) voor een Europese reiziger. Noorwegen, dat de reputatie heeft een duur land te zijn, is in dezelfde periode juist goedkoper geworden (14%) terwijl het toch een zeer stabiel en welvarend land is.

Stabiliteit

De verklaring is dat de koers van de Noorse kroon niet zozeer samenhangt met de politiek-economische situatie in het land, maar sterk afhangt van de olieprijs die nu onder druk staat. Een populair vakantieland als Thailand is een stuk duurder geworden (20% in de afgelopen vijf jaar), maar hier is wel een interne reden voor. Het land is politiek stabieler en de economie wordt snel volwassen en draait niet alleen maar op toerisme. Dat is de koers van de baht ten goede gekomen en dat voelen de toeristen in hun portemonnee.

Net als bedrijven kunnen particulieren het risico van valutaschommelingen afdekken. Wie zeker weet waar de vakantiereis heen gaat kan van tevoren de valuta van bestemming voor een vaste (lage) koers reserveren. Daar zijn zelfs apps voor.

Speculeren

Maar wie dit doet speculeert met de vakantie als inzet. Als de koers flink stijgt, en daar gok je op, zit je voor een appel en een ei als een vorst aan het zwembad. Maar als de koers nog flink onderuitgaat wordt het vakantie in eigen huis. Blijft de koers gelijk heb je onnodig kosten gemaakt. Misschien iets voor Las Vegas- of Monte Carlo-toeristen, maar zelf zou ik mijn vakantie nooit inzetten voor een gok.

De Big Mac-index, ontwikkeld door The Economist, is een interessante graadmeter om te bepalen of gecorrigeerd voor de valutakoers een land relatief goedkoper of duurder is. Uitgangspunt is de prijs van een Big Mac: kost die meer of minder dan in Nederland? Die Big Mac blijkt, niet onverwacht, in Zwitserland peperduur. Ook in de Verenigde Staten, toch het land van oorsprong, betaal je voor een Big Mac een kwart meer dan hier. Maar in Zuid-Afrika is de Big Mac-liefhebber spekkoper.

Eurozone

Wie geen trek heeft in al dat valutagedoe, viert natuurlijk vakantie binnen de eurozone. Zelfs dan zijn er verschillen. Goedkope landen zijn Slowakije, Slovenië en Litouwen. Of het klassieke vakantieland Portugal: goedkoop eten, goedkope taxi’s én gratis mooi weer!

Fijne vakantie!

Camille Faber is foreign exchange dealer bij Ebury Nederland.