Thuiswerkende bankiers Nomura mogen niet roken

„Er moet een werkomgeving zijn waarin iedereen gezond is en levendig, zodat medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen”, zo heeft persbureau Bloomberg in een verklaring van het bedrijf gelezen. Nomura gaat daarnaast alle rookruimtes binnen het bedrijf voor het einde van het jaar sluiten. Ook raadt het bedrijf aan om na het roken tijdens lunch of pauzes minstens drie kwartier weg te blijven van kantoor om „derdehands meeroken” te voorkomen.

Stoppen

Het handelshuis wil stimuleren dat medewerkers stoppen met roken. Het percentage werknemers van het bedrijf dat rookt was 20% in maart 2020 en moet tegen 2025 zo’n 12% zijn. Nomura biedt werknemers sinds 2017 financiële hulp om te helpen stoppen.

Er zijn meer Japanse bedrijven die maatregelen nemen om werknemers te ontmoedigen om te roken. Zo verbood snackfoodmaker Calbee medewerkers al in 2018 te roken tijdens werktijd. De gezondheid van het personeel en hun familie werd als essentieel gezien voor de groei van het bedrijf. Voedingsverwerker Ajinomoto heeft werknemers in 2019 verboden tijdens werktijd te roken.

Bekijk ook: Thuiswerker blijkt fanatieke roker

Gezondheid

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schrijft op zijn website dat roken veruit de belangrijkste leefstijlfactor is waardoor mensen ziek worden of overlijden, belangrijker dan ongezonde voeding of te weinig bewegen. Ook passief roken, of meeroken, kan volgens het RIVM de gezondheid negatief beïnvloeden. In Nederland zijn rookruimtes per 1 juli niet meer toegestaan in publieke sectoren en openbare gebouwen. Vanaf 1 januari geldt dat ook voor rookruimtes in het bedrijfsleven.