Melkboer spekkoper: prijs voor ’witte motor’ nog nooit zo hoog

Door Eva Segaar Kopieer naar clipboard

Kip met de gouden eieren. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Afgelopen jaar was uitzonderlijk goed voor de melkveehouderij. De melkprijs was gemiddeld €58,50 per 100 kilogram - een record. Daardoor wordt het gemiddelde inkomen per melkveehouder geraamd op €115.000, liefst €70.000 meer dan in 2021, blijkt uit cijfers van het Wageningen Economic Research.