Billengrijpende manager de laan uit, maar niet zonder vergoeding

Binnenland

Tot 10 jaar cel geëist tegen broers voor drugshandel Wolvega

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Leeuwarden celstraffen tot tien jaar geëist tegen drie broers uit Heerenveen die in 2019 en 2020 transporten van harddrugs organiseerden naar Noorwegen. Justitie ziet hen als de leiders van een bende die vanuit Wolvega opereerde.