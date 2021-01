Verzekeraars: schade coronarellen verhalen op daders

De belangenorganisatie benadrukte daarnaast dat verzekeraars bij de schade aan publieke- en private eigendommen gaan bekijken in hoeverre de schade bij hen verzekerd is. Zij zullen dan conform de polisvoorwaarden de schade aan hun klanten gaan vergoeden. Tegelijkertijd werd bekendgemaakt dat veel schade, zoals aan overheidseigendommen niet verzekerd is.

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, gaf verder het belang aan dat de overheid krachtig ingrijpt om te voorkomen dat de situatie onbeheersbaar wordt. Hij wijst er op dat ondernemers en particulieren nog eens extra worden getroffen in deze zware tijden.

Vooral in de Brabantse stad Eindhoven was er veel overlast voor ondernemers. Zo gingen onder meer bij een vestiging van Jumbo de ramen er uit en werd er in de zaak geplunderd.