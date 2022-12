Premium Het beste van De Telegraaf

Nederland telt 1,2 miljoen zzp’ers: ’Logisch gevolg van krapte op de arbeidsmarkt’

Steeds meer Nederlanders zeggen hun baan op om zzp’er te worden. Vooral in de commercie, de techniek en de zorg- en welzijnssector is dat door de krapte op de arbeidsmarkt aanlokkelijk. Zo aanlokkelijk, dat het aantal werknemers er is afgenomen, terwijl het aantal zzp’ers is gegroeid.