Makelaarsclub start proef met online biedingsformulier

De 1350 aangesloten makelaars kunnen vanaf half september gebruik maken van een systeem van het keurmerk Eerlijk Bieden. Mensen die een huis willen kopen, moeten dan een online biedformulier invullen. Na het verstrijken van de dealine worden geen nieuwe biedingen meer geaccepteerd. De makelaar en de verkoper krijgen dan een lijst te zien van alle kandidaten.

Het huis hoeft niet naar de hoogste bieder te gaan, zegt VBO-directeur Hans van der Ploeg. „Een huiseigenaar beslist nog altijd zelf aan wie hij verkoopt. Het kan zijn dat iemand alleen wil verkopen aan degene die ook de inboedel overneemt. Je hebt ook verkopers die willen dat de koper er zelf gaat wonen, dus liever niet beleggers. Dan nemen ze met wat minder geld genoegen.”

Na de deadline krijgt iedereen die een bod heeft gedaan tegelijkertijd een bericht, zodat direct duidelijk is of er een bieding wel of niet werd geaccepteerd.

Tweede ronde

Bij ’normaal’ bieden wordt in de huidige verhitte woningmarkt nog wel eens een tweede of zelfs derde biedingsronde gedaan. Dat ligt bij de methode met het online biedingsformulier niet meteen voor de hand, stelt Van der Ploeg. Hij sluit het echter niet uit. „Als die vraag er komt, gaan we kijken wat ermee kunnen doen. Daar is deze proef ook voor.”

In het systeem kunnen ’eventueel’ ook alle biedingen aan de kandidaten doorgegeven worden, zodat zij een beter inzicht krijgen in het biedproces.

Volgens Lourens Pel van Eerlijk bieden heeft zijn systeem ook voordelen voor de makelaar. „Het volledige proces van gesloten bieden kan op deze manier worden geautomatiseerd. Daarnaast biedt het extra inzichten.”

VBO is de grootste makelaarsorganisatie na de NVM, die circa 4500 leden telt.