Akkoord over cao metaalsector, toch stakingen mogelijk

Door ANP / DFT Kopieer naar clipboard

Archiefbeeld van acties in 2018 bij VDL RPI in Hendrik Ido Ambacht. Ⓒ Foto ANP / HH

DEN HAAG - Vakbonden en werkgeversorganisaties in de metaal- en technieksector hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Dat betekent dat er geen nieuwe stakingen worden georganiseerd.