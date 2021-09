Premium Het beste van De Telegraaf

Wat verdient een... universitair docent?

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Hoogleraar is de hoogste rang aan de universiteit. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het academisch jaar is weer begonnen. Voor veel eerste- én tweedejaars studenten is dit de eerste keer dat zij in de collegebanken mogen aanschuiven. Maar wat verdienen de docenten en hoogleraren die lesgeven op de universiteit eigenlijk?