Cyber Monday in VS goed voor record van $10,8 miljard

De interverkopen bij de Amerikaanse webwinkels kwamen maandag uit op $10,8 miljard zo komt naar voren uit gegevens van Adobe Analytics, een toename met 15% in vergelijking met Cyber Monday vorig jaar.

Black Friday was in Amerika via internet ook al een groot succes. Dit jaar werden door consumenten voor een record van $9 miljard uitgegeven aan online verkopen. Dat was 21,6% hoger dan een jaar eerder.

In de Amerikaanse winkelcentra was het afgelopen vrijdag een stuk rustiger dan in de voorbije jaren als gevolg van de pandemie. Veel consumenten waren vooral online actief om de grote drukte te vermijden.

Ook in Nederland was de gang naar internetwinkels op Black Friday goed merkbaar. Vooral Bol.com deed zeer goede zaken met de recordverkoop van 1 miljoen items op de dag van het koopfeest.