Stroomtarief Eneco vanaf april onder prijsplafond

De tarieven zijn vastgesteld op iets meer dan €0,39 euro per kilowattuur stroom, inclusief energiebelasting en €0,21 procent btw. Met dit tarief gaan de prijzen voor klanten circa 50% omlaag ten opzichte van hun huidige tarief, aldus Eneco. Het tarief voor deze groep klanten is momenteel iets meer dan €0,75 per kilowattuur stroom.

„Wij zetten ons altijd in om klanten zo snel mogelijk mee te laten profiteren van dalende energieprijzen. Het is nu mogelijk om het stroomtarief onder het prijsplafond aan te bieden. Dat is fijn voor onze klanten, want in de periode van april tot en met juni heeft stroom meer invloed op de energiekosten. Daarnaast besparen we direct op de overheidsuitgaven voor het prijsplafond”, aldus Selina Thurer van Eneco.

Eneco verlaagt de variabele tarieven voor gas naar 1,50 per kuub. Dat is nu nog iets meer dan 3 euro per kuub. Na een piek in de energietarieven in oktober vorig jaar, zijn de variabele tarieven nu alweer zes maanden dalend, aldus Eneco.

Voor verbruik onder het prijsplafond heeft de overheid sinds begin dit jaar een maximum gesteld van 1,45 euro per kuub gas en 40 cent per kilowattuur stroom. Dat is het tarief dat de meeste huishoudens met een variabel contract betalen.

Essent maakte eerder deze maand bekend dat alle klanten met een variabel contract vanaf 1 april de helft minder gaan betalen. Dat nieuwe tarief ligt nog wel boven het prijsplafond. Dus alleen mensen die meer stroom en gas verbruiken dan de grens van dat plafond gaan profiteren. Volgens het energiebedrijf gaat het om ongeveer de helft van de mensen met een variabel tarief.

Op 1 april gaat het tarief bij Essent voor stroom met 52 procent omlaag naar zo'n 0,48 euro per kilowattuur. Voor gas betalen Essent-klanten 47 procent minder: 1,82 euro per kubieke meter. De nieuwe tarieven gelden tot en met juni.

Budget Energie dook eerder al onder het prijsplafond. Vattenfall zit daar nog boven, maar vaste klanten met loyaliteitskorting komen wel lager uit dan het gegarandeerde maximumtarief.