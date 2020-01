ACM: KPN rekende te hoge tarieven

De kwestie draait om telefoonverkeer naar telefoonnummers die niet aan een bepaald gebied zijn gebonden, zoals 0800- en 0900-nummers. De tarieven die KPN voor de verwerking van deze belletjes tussen het eigen netwerk en die van VodafoneZiggo rekende, waren volgens de ACM niet volgens de regels. Uitgangspunt is namelijk dat deze tarieven in lijn moeten zijn met die voor geografische telefoonnummers, bijvoorbeeld 010-nummers voor de regio Rotterdam, en dat was in vier gevallen niet zo.

In een vergelijkbaar geschil tussen KPN en BT Nederland kwam de marktwaakhond tot de conclusie dat voor één verkeersstroom te veel vergoeding werd gevraagd. De ACM draagt KPN nu op om de tarieven aan te passen, maar doet geen uitspraak over de hoogte. Omdat het om commerciële afspraken tussen telecomproviders gaat, moeten die bedrijven zelf tot nieuwe afspraken komen.