OPROEP: Heb jij een bijzondere aankoop gedaan? Mail ons je verhaal!

Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Voor onze rubriek ’De mooiste aankoop’ zijn we op zoek naar lezers die een bijzondere aankoop hebben gedaan waar ze nog elke dag plezier aan hebben: omdat het zo mooi is, omdat het gedenkwaardig is, omdat het veel oplevert of bijvoorbeeld een goede investering is.